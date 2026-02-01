16 قتيلاً و30 جريحاً في حادثي سير جنوب تركيا

قتل 16 شخصاً وأصيب 30 بجروح في حادثي سير في تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.وتعرّضت حافلة لحادث في أنطاليا، المدينة السياحية الكبيرة الواقعة في جنوب تركيا.

وقال حاكم أنطاليا هولوسي شاهين، إن «سائق الحافلة لم ينجُ للأسف على الرغم من كلّ الجهود المبذولة. وارتفعت حصيلة القتلى إلى تسعة».

وكانت حصيلة سابقة تفيد بسقوط ثمانية قتلى و25 جريحاً.

وانقلبت الحافلة التي كانت تنقل 34 راكباً من تكيرداغ (غرب) إلى أنطاليا صباح الأحد عند الساعة 10,20 (7,20 ت غ) على حافة طريق سريع جعلته الأمطار زلقا، وفق ما أفاد الحاكم.

وأوضح شاهين «كان هناك ضباب أيضا. وهو منعطف ينبغي التأنّي فيه ويبدو أن الحافلة دخلته بسرعة كبيرة».

وسبعة من الجرحى ال25 هم في حالة خطرة، بحسب الحاكم الذي لم يوضح إن كان بينهم أجانب.

وفي حادث آخر وقع في بوردور، على الطريق السريع بين أنطاليا واسبرطة في جنوب تركيا، قضى سبعة أشخاص وأصيب خمسة، وفق وكالة الأنباء «دي اتش ايه».

وتستقبل منطقة أنطاليا الساحلية المطلّة على البحر المتوسط أعدادا كبيرة من الزوّار الأجانب والمحليين على مدار السنة.