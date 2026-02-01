الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة التسامح

الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة التسامح
1 فبراير 2026 22:06

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل، بما يسهم في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والمجتمعات.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، الذي يحتفي به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام، إن هذه المناسبة تمثل دعوة عالمية لتعزيز الوئام بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، انطلاقا من مبادئ الإنسانية المشتركة.
وأضاف أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل، والتأكيد على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة وثراء للإنسانية، ويسهم في دعم الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتضامناً.

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية» تدعو إلى ضغط دولي لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة
«الجامعة العربية»: رفض إسرائيل الانسحاب من سوريا ولبنان «تهديد خطير» لأمن المنطقة
المصدر: وام
الجامعة العربية
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©