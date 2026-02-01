الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة

السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
1 فبراير 2026 22:22

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، إلى جانب سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وجدد الرئيس المصري والعاهل الأردني خلال لقائهما في القاهرة اليوم التأكيد على موقف مصر والأردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه وناقشا مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين في هذا السياق رفضهما للانتهاكات والممارسات التعسفية كافة ضد الشعب الفلسطيني.
وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وام
