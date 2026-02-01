الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

90 قتيلاً حصيلة ضحايا العاصفة الجليدية بأميركا

2 فبراير 2026 03:10

ميسيسيبي (وام)

لقي نحو 90 شخصاً حتفهم حتى الآن في المناطق المتأثرة بالبرد القارس الذي شهدته الولايات المتحدة الأميركية من ولاية تكساس وحتى نيو جيرسي، حسبما ذكرته وسائل الإعلام نقلاً عن السلطات المحلية. وقالت السلطات: إن نحو نصف الوفيات في ولايات تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا، مشيرة إلى أن بعض الوفيات تعود إلى انخفاض حرارة الجسم، مع الاشتباه في أن حالات وفاة أخرى مرتبطة بالتعرض لغاز أول أكسيد الكربون.
ويخشى السكان من حدوث عاصفة أخرى تلوح في الأفق على الساحل الشرقي، حيث استعد السكان لرياح قريبة من قوة الإعصار وثلوج غزيرة وفيضانات محتملة بعد أسوأ عاصفة شتوية تشهدها الولاية منذ عام 1994.

