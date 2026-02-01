الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: علاقاتنا مع جزر البهاما تواصل مسارها المتنامي

نورة الكعبي خلال الزيارة (وام)
2 فبراير 2026 03:11

أبوظبي (وام) 

اختتمت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، زيارة رسمية إلى كومنولث جزر البهاما، في إطار جولة موسّعة في منطقة الكاريبي هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية.
والتقت معالي الكعبي خلال الزيارة مع معالي فيليب ديفيس، رئيس وزراء جزر البهاما، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وما يتيحه من فرص لدعم قطاع السياحة. واتفق الجانبان على تسريع وتيرة التعاون في مجال التحول الرقمي، واستكشاف آفاق توسيع التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقت معاليها مع معالي فريدريك ميتشل، وزير خارجية كومنولث جزر البهاما، حيث بحث اللقاء تعزيز التنسيق ضمن الأطر متعددة الأطراف، وسبل توطيد العلاقات الثنائية. 
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار واستكمال إبرام اتفاقيات اقتصادية محورية من شأنها دعم نمو التجارة والاستثمار وترسيخ التعاون الاقتصادي على المدى الطويل. 
كما تناولت المباحثات عدداً من التطورات العالمية والإقليمية التي تؤثر في كل من الشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، ولا سيما التحديات المرتبطة بالتطرف، بما يؤكد أهمية الحوار والوقاية وتعزيز التعاون في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة في ظل المشهد الدولي المتغير.
وقالت معالي الكعبي: «تواصل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجزر البهاما مسارها المتنامي من خلال تعزيز التواصل الدبلوماسي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، ونتطلع إلى استثمار ما تحقق من تقدم ترسيخاً لعلاقات تدعم النمو المستدام والابتكار والازدهار المشترك لبلدينا وشعبينا».
ورافق معاليها خلال الزيارة عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.

أخبار ذات صلة
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
السياحة
الكاريبي
نورة الكعبي
التحول الرقمي
الإمارات
جزر البهاما
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©