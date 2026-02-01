«الداخلية السورية» تعلن ضبط خلية إرهابية في دمشق

دمشق، بغداد (الاتحاد)



أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، القبض على خلية إرهابية متورطة في تنفيذ سلسلة اعتداءات طالت منطقة المزة ومطارها العسكري، وضبط «مسيّرات» بحوزتها قالت إنها تعود لـ«حزب الله» اللبناني. وقالت الوزارة في بيان: «نفذت وحداتنا الأمنية في محافظة ريف دمشق، سلسلة من العمليات الدقيقة والمحكمة».

وأشارت إلى أن «تلك العمليات استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات عدة طالت منطقة المزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل، وإلقاء القبض على جميع أفرادها».

وتابعت: «جاءت هذه العمليات عقب رصد وتتبع ميدانيين مستمرين لمناطق انطلاق الصواريخ في كل من منطقتي داريا وكفرسوسة».

واستكملت: «أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية».

ولفتت إلى أنه «على إثر ذلك، نُفذت عدة مداهمات أمنية، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية».

كما بينت التحقيقات «أن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي ضُبطت، يعود إلى ميليشيات (حزب الله) اللبناني».

وفي سياق آخر، كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، أمس، أن بلاده تسلمت 450 من معتقلي تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم قيادات.

وقال العلوي، في تصريح صحفي، إن «عدد الدواعش الواصلين إلى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم قيادات في (داعش) الإرهابي».

وأضاف: أن «الذين تم جلبهم إلى العراق حوالي 450 عنصراً، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم، وهم من جنسيات مختلفة».

وأوضح أن «بعض الذين تم نقلهم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية إلى التسريع في جلبهم، والذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم إلى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل، وأيضاً النظر في أوضاعهم».

وأضاف: «أما بالنسبة إلى المتواجدين في السجون، فأغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية».

وتابع: «حث العراق ومنذ سنوات بشكل رسمي دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول، لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق».

وفي 21 يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إطلاق عملية لنقل معتقلي «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق.