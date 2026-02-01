مصر والأردن: أهمية البدء السريع في إعادة إعمار غزة

القاهرة (الاتحاد)



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، خلال لقاء في القاهرة، أمس، رفضهما كافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، وشددا على ضرورة سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان، إن «اللقاء تناول التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بالقطاع».

كما جدد الجانبان التأكيد على موقف مصر والأردن الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث جددا في هذا الصدد رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الجانبان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.