الأخبار العالمية

بلجيكا تشدد سياسة الهجرة

بلجيكا تشدد سياسة الهجرة
2 فبراير 2026 03:10

بروكسل (وام)

قررت الحكومة البلجيكية، تمديد عمليات التحقق من الدخول إلى البلاد لمدة 6 أشهر إضافية، في إطار حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز الأمن.
وكانت هذه العمليات قد بدأت في يوليو الماضي، وهي لا ترقى إلى مستوى الضوابط الحدودية الرسمية، لكنها تُنفذ على الطرق الرئيسية ومناطق الاستراحة على الطرق السريعة، وفي الحافلات الدولية، وبعض القطارات، إضافة إلى عدد من الرحلات الجوية داخل فضاء شنغن، لا سيما القادمة من دول تشهد ضغوطاً مرتفعة في مجال الهجرة، مثل إيطاليا واليونان.

