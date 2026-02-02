الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اليابان: استخراج معادن نادرة داخل رواسب من أعماق البحر

سفينة الحفر العميقة اليابانية تشيكيو راسية عند رصيف ميناء شيميزو في محافظة شيزوكا.
2 فبراير 2026 10:24

أعلنت اليابان الاثنين استخراج رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق 6 آلاف متر خلال مهمة استكشافية في البحر.
وأكدت طوكيو أن هذه المحاولة هي الأولى في العالم في مجال استخراج عناصر أرضية نادرة من مياه بهذا العمق.
وقال المتحدث باسم الحكومة كي ساتو "سيتم تحليل التفاصيل، بما في ذلك الكمية الدقيقة للعناصر الأرضية النادرة الموجودة" في العينة. ووصف الاكتشاف بأنه "إنجاز هام". 
واستخرجت سفينة الأبحاث اليابانية "تشيكيو" العينة بعدما أبحرت في منتصف يناير متجهة إلى جزيرة مينامي توريشيما اليابانية النائية في المحيط الهادئ والتي تُعتبر المياه المحيطة بها غنية بالمعادن القيّمة.
رصيد استراتيجي 
والعناصر الأرضية النادرة ليست نادرة فعليا إلا أن استخراجها صعب ومكلف، وتُعدّ أساسية لقطاعات اقتصادية بينها السيارات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع وغيرها، وتُستخدم في صناعة المغناطيسات القوية والمحفزات والمكونات الإلكترونية، وتضم 17 عنصرا. 
وتشير تقديرات إلى أن محيط جزيرة مينامي توريشيما الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يحتوي على أكثر من 16 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة، ما يجعله ثالث أكبر مخزون في العالم، بحسب صحيفة نيكاي الاقتصادية. 
وتضم هذه الرواسب الغنية ما يعادل 730 عاما من الاستهلاك العالمي الحالي للديسبروسيوم المستخدم في المغناطيسات عالية الأداء الأساسية لصناعة الهواتف والسيارات الكهربائية، و780 عاما من استهلاك الإيتريوم، وهو عنصر يستخدم في الليزر، بحسب صحيفة نيكاي.
وقال تاكاهيرو كاميسونا، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لوكالة فرانس برس "إذا تمكنت اليابان من استخراج العناصر الأرضية النادرة بشكل مستمر حول مينامي توريشيما، فإنها ستؤمّن سلسلة التوريد الوطنية للقطاعات الرئيسية". 
وتمثل الصين حوالي ثلثي الإنتاج العالمي من تعدين العناصر الأرضية النادرة، و92% من الإنتاج المكرر، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

المصدر: وكالات
المعادن النادرة
اليابان
المعادن
ثروات أعماق البحار
