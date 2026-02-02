الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الحكومة الفرنسية تواجه تصويتاً بحجب الثقة

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو
2 فبراير 2026 12:02

تواجه حكومة الأقلية الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تصويتين بحجب الثقة اليوم الاثنين، بعدما قام بتمرير الموازنة عبر الجمعية الوطنية من دون تصويت نهائي.
ومن المتوقع أن يبدأ أعضاء الجمعية الوطنية مناقشة في وقت لاحق اليوم بشأن سحب ثقتهم في حكومة يسار الوسط. ومن غير المتوقع سقوط الحكومة.
وحصل لوكورنو على الدعم من حزب الاشتراكيين بتنازلات في الموازنة. وفي حال نجت الحكومة من تصويتي حجب الثقة في البرلمان، فسوف يتم اعتبار أن موازنة 2026 معتمدة.
ونجا لوكورنو وحكومته بالفعل من أربعة محاولات تصويت بحجب الثقة في الأسابيع الأخيرة المتعلقة بأجزاء من الموازنة.

