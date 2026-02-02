مقتل 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خياماً ومدرسة تؤوي نازحين

غزة (الاتحاد)

قُتل 4 فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب آخرون، أمس، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانه وقنبلة على خيام ومدرسة تؤوي نازحين جنوبي وشمالي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية في تقارير صحفية: إن فلسطينياً قُتل برصاص إسرائيلي في «جباليا البلد» شمالي القطاع. وأشار شهود بأن مسيرة إسرائيلية فتحت نيرانها صوب الضحية ما أسفر عن مقتله فوراً، وذلك قرب «دوار الحلبي» التي سبق أن انسحب منها الجيش. كما قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث وصل إلى مستشفى ناصر بالمدينة، وفق المصادر الطبية.

كما أفادت مصادر طبية بسقوط قتيل وعدد من المصابين منهم حالة خطيرة وصلوا مستشفى الشفاء جراء استهداف بقنبلة من مسيرة إسرائيلية لمدرسة تؤوي نازحين في «جباليا البلد».

كما قالت مصادر طبية: إن طفلاً يبلغ 3 سنوات قُتل برصاص أطلقته البحرية الإسرائيلية صوب خيام النازحين على شاطئ بحر منطقة الإقليمي في المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.