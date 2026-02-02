عباس يدعو إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أول نوفمبر المقبل

رام الله (الاتحاد)

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر المقبل.

ونص المرسوم الرئاسي على: «إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل».

ووجه الرئيس الفلسطيني تعليماته للجنة الانتخابات المركزية للإشراف الكامل على العملية الانتخابية. ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أُسس في عام 1964، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وينتخب المجلس مجلساً مركزياً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليكون بمثابة «البرلمان المصغر للمنظمة»، بحيث ينوب عن المجلس الوطني بين دوراته التي تعقد مرة كل ثلاث سنوات، فيما يجري دعوته للانعقاد في دورات استثنائية عند الحاجة.