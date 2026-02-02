الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تدعو إلى تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية في غزة

فلسطينيون يبحثون عن مساعدات في قطاع غزة (أرشيفية)
3 فبراير 2026 02:06

لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قيود إسرائيلية على عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي
«اليونيفيل»: إسقاط إسرائيل مواد كيماوية «غير مقبول»

رحبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أمس، بإعادة فتح معبر رفح البري، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية في القطاع. وقالت كوبر، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «إنني أرحب بإعادة فتح معبر رفح لعبور المشاة في كلا الاتجاهين، مما يسمح لبعض من هم في أمس الحاجة بتلقي الرعاية الطبية في مصر».
وأضافت: «لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، حيث يجب أن تتدفق المساعدات ويجب تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية، كما يجب السماح للعاملين في مجال الإغاثة بمزاولة عملهم». وكانت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أمس، بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح بشكل تجريبي بكلا الاتجاهين.
وقال رئيس اللجنة الدكتور علي شعث، في بيان صحفي: «ذلك يأتي عقب استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن حركة عبور منظمة وآمنة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والنظام وصون كرامة القادمين والمغادرين».
 وأضاف شعث: «من المتوقع أن يوفر فتح المعبر منفذاً حيوياً للحالات الإنسانية لا سيما أصحاب التحويلات الطبية من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى الطلبة، ولم شمل العائلات وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية».

فلسطين
وزير الخارجية البريطاني
الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية
إيفيت كوبر
غزة
معبر رفح
مصر
معبر رفح الحدودي
فتح معبر رفح
المساعدات الإنسانية
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©