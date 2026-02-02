بريطانيا تدعو إلى تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية في غزة

لندن (الاتحاد)

رحبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أمس، بإعادة فتح معبر رفح البري، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية في القطاع. وقالت كوبر، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «إنني أرحب بإعادة فتح معبر رفح لعبور المشاة في كلا الاتجاهين، مما يسمح لبعض من هم في أمس الحاجة بتلقي الرعاية الطبية في مصر».

وأضافت: «لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، حيث يجب أن تتدفق المساعدات ويجب تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية، كما يجب السماح للعاملين في مجال الإغاثة بمزاولة عملهم». وكانت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أمس، بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح بشكل تجريبي بكلا الاتجاهين.

وقال رئيس اللجنة الدكتور علي شعث، في بيان صحفي: «ذلك يأتي عقب استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن حركة عبور منظمة وآمنة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والنظام وصون كرامة القادمين والمغادرين».

وأضاف شعث: «من المتوقع أن يوفر فتح المعبر منفذاً حيوياً للحالات الإنسانية لا سيما أصحاب التحويلات الطبية من المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى الطلبة، ولم شمل العائلات وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية».