الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات السورية تدخل «الحسكة»

مركبات تابعة لقوات الأمن السورية تستعد لدخول مدينة الحسكة
3 فبراير 2026 02:06

دمشق (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الداخلية السورية» تعلن ضبط خلية إرهابية في دمشق
انسحاب «قسد» من قريتين في ريف حلب

بدأت قوى الأمن الداخلي في سوريا، أمس، الدخول إلى مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، ومنطقة الشيوخ جنوبي عين العرب بريف حلب، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وأفاد موقع «تلفزيون سوريا» بأن الرتل انطلق من مدينة الشدادي جنوبي الحسكة باتجاه منطقة الميلبية وبلدة الهول، برفقة قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تمهيداً لدخوله إلى مدينة الحسكة. 
وبدوره، أشار مصدر أمني لـ «تلفزيون سوريا» إلى أن قوى الأمن دخلت منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب كوباني شرقي حلب، وستنتشر في كامل المنطقة بشكل تدريجي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال قوى الأمن الداخلي تجهيزاتها للدخول إلى مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب، بموجب تنفيذ الاتفاق أيضاً.

قوات الأمن السورية
الحسكة
سوريا
مدينة الحسكة
الحكومة السورية
قسد
قوات قسد
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©