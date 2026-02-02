القوات السورية تدخل «الحسكة»

دمشق (وكالات)

بدأت قوى الأمن الداخلي في سوريا، أمس، الدخول إلى مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، ومنطقة الشيوخ جنوبي عين العرب بريف حلب، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وأفاد موقع «تلفزيون سوريا» بأن الرتل انطلق من مدينة الشدادي جنوبي الحسكة باتجاه منطقة الميلبية وبلدة الهول، برفقة قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تمهيداً لدخوله إلى مدينة الحسكة.

وبدوره، أشار مصدر أمني لـ «تلفزيون سوريا» إلى أن قوى الأمن دخلت منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب كوباني شرقي حلب، وستنتشر في كامل المنطقة بشكل تدريجي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال قوى الأمن الداخلي تجهيزاتها للدخول إلى مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب، بموجب تنفيذ الاتفاق أيضاً.