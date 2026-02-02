«اليونيفيل»: إسقاط إسرائيل مواد كيماوية «غير مقبول»

بيروت (وكالات)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في بيان لها، أمس، عن قيام الجيش الإسرائيلي، بإسقاط مواد كيماوية قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان، ما منع قوات «اليونيفيل» من القيام بأنشطتها العادية، ووصفت النشاط الإسرائيلي بالـ «غير مقبول» وبأنه يشكل مخالفة للقرار الدولي 1701. وجاء في بيان «اليونيفيل» أن الجيش الإسرائيلي أبلغ «اليونيفيل» صباح أمس الأول بأنه سينفذ نشاطاً جوياً لإسقاط ما قال إنه مادة كيميائية غير سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق.

وأضاف البيان: «لم يتمكن حفظة السلام من القيام بعمليات عادية على نحو ثلث طول الخط الأزرق، ولم يتمكنوا من استئناف أنشطتهم العادية إلا بعد مرور أكثر من تسع ساعات».