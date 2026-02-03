ترامب يطلق أول احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لإطلاق احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة مدعوم بتمويل أولي حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي أمس الاثنين "خاطرت الشركات الأميركية لسنوات بنفاد المعادن الحيوية خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسواق".
وأضاف "واليوم، نطلق ما سيُعرف باسم "المشروع فولت" لضمان عدم تعرض الشركات والعمال في الولايات المتحدة لضرر بسبب أي نقص".
وقال ترامب إن المشروع سيجمع بين تمويل خاص قيمته مليارا دولار وقرض حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لشراء المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.
وقال بنك التصدير إنه وافق على القرض أمس.
وجذب المشروع اهتمام مجموعة واسعة من شركات السيارات والتكنولوجيا الأميركية.