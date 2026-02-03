الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يطلق أول احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية

ترامب يطلق أول احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية
3 فبراير 2026 07:50

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لإطلاق احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة مدعوم بتمويل أولي حجمه 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي ​أمس الاثنين "خاطرت الشركات الأميركية لسنوات بنفاد المعادن ‌الحيوية خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسواق".
وأضاف "واليوم، ​نطلق ما سيُعرف باسم "المشروع ⁠فولت" ‌لضمان عدم تعرض الشركات والعمال في الولايات المتحدة لضرر بسبب أي نقص".

وقال ترامب إن المشروع سيجمع بين تمويل خاص قيمته مليارا دولار وقرض حجمه 10 مليارات دولار من ​بنك التصدير والاستيراد الأميركي لشراء ‍المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.
وقال بنك التصدير إنه وافق على القرض أمس.
وجذب المشروع اهتمام مجموعة ‍واسعة من شركات السيارات والتكنولوجيا ⁠الأميركية.

المصدر: وكالات
