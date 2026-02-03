روما تفرض رسوماً للاقتراب من "نافورة تريفي" الشهيرة

بدأ السائحون الذين يرغبون في الاقتراب من نافورة تريفي في روما بدفع 2 يورو (حوالي 2.35 دولار) اعتباراً من يوم الاثنين، في إطار هيكلة جديدة للرسوم تهدف إلى جمع الأموال وتنظيم حركة الزوار في واحدة من أشهر نافورات العالم.



تم طرح هذه الرسوم بالتزامن مع رسوم جديدة قدرها 5 يورو (حوالي 6 دولارات) لبعض المتاحف في المدينة. وفي كلا الحالتين، يعفى سكان روما من هذه الرسوم، وستساهم الإيرادات الإضافية في زيادة عدد المتاحف التي تديرها المدينة والمجانية للسكان المسجلين في روما. ويأتي هذا ضمن جهود المدينة لإدارة تدفق السياح في مناطق مزدحمة بشكل خاص، وتحسين تجربة الزوار، وتعويض تكاليف صيانة التراث الثقافي في روما.



ويقدر المسؤولون أن الإيرادات الجديدة قد تصل إلى 6.5 مليون يورو (حوالي 7.6 مليون دولار) سنويا. وجاء قرار فرض رسوم على نافورة تريفي بعد نتائج إيجابية لتجربة استمرت عاماً كاملاً لتنظيم وتحديد عدد الزوار الذين يمكنهم الاقتراب من حافة الحوض الأمامية من خلال وضع خطوط ومسارات للدخول والخروج.