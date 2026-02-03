الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روما تفرض رسوماً للاقتراب من "نافورة تريفي" الشهيرة

روما تفرض رسوماً للاقتراب من "نافورة تريفي" الشهيرة
3 فبراير 2026 08:10

بدأ السائحون الذين يرغبون في الاقتراب من نافورة تريفي في روما بدفع 2 يورو (حوالي 2.35 دولار) اعتباراً من يوم الاثنين، في إطار هيكلة جديدة للرسوم تهدف إلى جمع الأموال وتنظيم حركة الزوار في واحدة من أشهر نافورات العالم.

تم طرح هذه الرسوم بالتزامن مع رسوم جديدة قدرها 5 يورو (حوالي 6 دولارات) لبعض المتاحف في المدينة. وفي كلا الحالتين، يعفى سكان روما من هذه الرسوم، وستساهم الإيرادات الإضافية في زيادة عدد المتاحف التي تديرها المدينة والمجانية للسكان المسجلين في روما. ويأتي هذا ضمن جهود المدينة لإدارة تدفق السياح في مناطق مزدحمة بشكل خاص، وتحسين تجربة الزوار، وتعويض تكاليف صيانة التراث الثقافي في روما.

ويقدر المسؤولون أن الإيرادات الجديدة قد تصل إلى 6.5 مليون يورو (حوالي 7.6 مليون دولار) سنويا. وجاء قرار فرض رسوم على نافورة تريفي بعد نتائج إيجابية لتجربة استمرت عاماً كاملاً لتنظيم وتحديد عدد الزوار الذين يمكنهم الاقتراب من حافة الحوض الأمامية من خلال وضع خطوط ومسارات للدخول والخروج.

أخبار ذات صلة
بلجيكا تشدد سياسة الهجرة
محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين
المصدر: وكالات
روما
إيطاليا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©