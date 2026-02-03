ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لأعمال الحكومة الأميركية. وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": أنه يعمل بجد مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لتمرير الموازنة في المجلس وإرسالها إلى مكتبه، حيث سيقوم "بتوقيعها لتصبح قانوناً فوراً".



وكان الإغلاق الجزئي قد بدأ يوم السبت بعد أن فشل مجلس النواب في إقرار تشريعات الموازنة اللازمة قبل الموعد النهائي في 30 يناير. وتوصل مجلس الشيوخ، يوم الجمعة إلى حل توافقي في اللحظات الأخيرة لتأمين تمويل مؤقت، لكن من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشاريع قوانين الموازنة الجديدة قبل اليوم الثلاثاء، على أن يوقعها ترامب بعد ذلك لتصبح قانوناً.



وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "لا يمكننا أن نشهد إغلاقاً طويلاً آخر بلا جدوى ومدمراً سيلحق ضرراً بالغاً ببلادنا".



وفي نوفمبر الماضي، انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يوماً.