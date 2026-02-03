ترامب:سأطالب جامعة هارفرد بتعويضات بقيمة مليار دولار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته ستسعى للحصول على مليار دولار كتعويضات من جامعة هارفرد بعدما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن المؤسسة كسبت بعض التنازلات في مفاوضات التسوية الجارية مع حكومته.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أي علاقة مع جامعة هارفرد في المستقبل".



وقال ترامب في تصريحات صحافية في سبتمبر الماضي بأن المفاوضات كانت على وشك التوصل إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع جامعة هارفرد، وكان جزء من الاتفاق يتضمن افتتاح مدارس مهنية.





