الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب:سأطالب جامعة هارفرد بتعويضات بقيمة مليار دولار

ترامب:سأطالب جامعة هارفرد بتعويضات بقيمة مليار دولار
3 فبراير 2026 10:27

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته ستسعى للحصول على مليار دولار كتعويضات من جامعة هارفرد بعدما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن المؤسسة كسبت بعض التنازلات في مفاوضات التسوية الجارية مع حكومته.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أي علاقة مع جامعة هارفرد في المستقبل".

وقال ترامب في تصريحات صحافية في سبتمبر الماضي بأن المفاوضات كانت على وشك التوصل إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع جامعة هارفرد، وكان جزء من الاتفاق يتضمن افتتاح مدارس مهنية.


المصدر: وكالات
جامعة هارفرد
ترامب
