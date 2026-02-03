الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسبانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقصر دون سن 16عاماً

رسم توضيحي لعلم إسبانيا وهاتف ذكي مع أيقونات تطبيقات التواصل الاجتماعي
3 فبراير 2026 16:49

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء إنه سيتم حظر دخول القصر دون سن 16 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن بلاده ستطالب المنصات بتطبيق أنظمة ​للتحقق من العمر، وذلك في إطار إعلانه عن ‌عدة إجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة. 
وقال سانتشيث: "أطفالنا معرضون لبيئة لم يكن من المفترض أن يتصفحوا ​وحدهم... لن نقبل ذلك بعد الآن"، داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى تطبيق إجراءات مماثلة.
وفي ديسمبر أصبحت أستراليا ​أول دولة تحظر وسائل التواصل ‍الاجتماعي للقصر دون سن 16 عاما، وهي خطوة تراقبها عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة ‍على أساس العمر، مثل بريطانيا وفرنسا.

المصدر: وكالات
إسبانيا
وسائل التواصل الاجتماعي
