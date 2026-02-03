إسبانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقصر دون سن 16عاماً

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء إنه سيتم حظر دخول القصر دون سن 16 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن بلاده ستطالب المنصات بتطبيق أنظمة للتحقق من العمر، وذلك في إطار إعلانه عن عدة إجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة.
وقال سانتشيث: "أطفالنا معرضون لبيئة لم يكن من المفترض أن يتصفحوا وحدهم... لن نقبل ذلك بعد الآن"، داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى تطبيق إجراءات مماثلة.
وفي ديسمبر أصبحت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقصر دون سن 16 عاما، وهي خطوة تراقبها عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة على أساس العمر، مثل بريطانيا وفرنسا.