بولندا تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف هذا الأسبوع، للبحث في تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا، في مدينة غدانسك بشمال بولندا خلال يونيو المقبل.

وقال توسك لوسائل إعلام إنّه يُعدّ مع فريقه "مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا، يُعقد في غدانسك ببولندا خلال يونيو".

وتابع: "سنناقش التفاصيل التنظيمية مع مضيفينا الأوكرانيين"، مبدياً أمله في إطلاق "الخطة الكبرى لإعادة إعمار أوكرانيا" بعد انتهاء الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنّ ذلك "يعني استثمارات ضخمة، ومبالغ طائلة، ومشاريع بناء هائلة"، مشيراً إلى مشاركة "روّاد أعمال، وشركات، وخبراء، ومسؤولين سياسيين من مختلف أنحاء العالم".