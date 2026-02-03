إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لفيضانات في المغرب

أجلت السلطات المغربية أكثر من 50 ألف شخص منذ يوم الجمعة الماضي بشمال غرب البلاد، معظمهم بشكل احترازي، تحسباً لفيضانات في ظل هطول أمطار غزيرة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء.

وتركزت عمليات الإجلاء في مدينة القصر الكبير (نحو 200 كيلومتر شمال الرباط)، التي شهدت أمطاراً تسببت في فيضانات خلال الأيام الأخيرة، علماً أنها تقع على مسار نهر اللكوس، كما تم إجلاء سكان من ضواحي مدينة سيدي قاسم القريبة من نهر سبو.

وبحسب الوزارة، عززت السلطات إجراءات الاستعداد والتنسيق لاحتواء المياه على ضفاف النهرين اللذين يُعدّان من أكبر أنهار المغرب، بهدف حماية المناطق المهددة بالفيضانات.

وشهدت مدينة آسفي فيضانات مفاجئة أودت بـ37 شخصاً منتصف ديسمبر الماضي، في أكبر حصيلة من نوعها خلال العقد الأخير.