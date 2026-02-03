"الصحة العالمية" تطلق نداءً لجمع مليار دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها إلى مليار دولار من أجل تمويل الإنفاق على حالات الطوارئ الصحية وتفشي الأوبئة ومكافحة سوء التغذية في أنحاء العالم خلال العام الجاري، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل السريع لدعم قدرتها على الاستجابة للأزمات المتصاعدة.

وقال تشيكوي إيهيكويزو، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة أطلقت نداء للتبرعات، معربة عن أملها في أن يبادر المانحون القدامى والجدد بتقديم الدعم.

وأشار إيهيكويزو إلى أن نحو 250 مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون في أزمات إنسانية دون أمن أو مأوى أو الحصول على الرعاية الطبية.