الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من عواقب انتهاء معاهدة "نيو ستارت" مع أميركا

صاروخ روسي من طراز "RS-24 Yars" خلال عرض عسكري في موسكو
3 فبراير 2026 19:34

جدد الكرملين، اليوم الثلاثاء، اقتراحه على واشنطن للاستمرار في الالتزام بأحكام معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية لمدة عام آخر. 
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن مقترح الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال مطروحاً على الطاولة، بيد أن الولايات المتحدة لم تستجب بعد.
ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة يوم الخميس المقبل.
وأكد بيسكوف أن الوقت ينفد، و"خلال أيام قليلة، من المرجح أن يصبح العالم في وضع أكثر خطورةً مما كان عليه حتى الآن".
وكانت معاهدات "ستارت" الأصلية، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، نصت على إجراء تخفيضات في الصواريخ النووية الاستراتيجية والرؤوس الحربية.
أما الاتفاقية اللاحقة "نيو ستارت"، التي تم توقيعها في عام 2010، فتضع حداً أقصى لكل جانب يبلغ 1550 رأساً نووياً، و800 من أنظمة الإطلاق.

المصدر: د ب أ
روسيا وأميركا
روسيا
الأسلحة النووية
معاهدة الأسلحة النووية
معاهدة ستارت
اتفاقية ستارت 2
أميركا
نيو ستارت
دميتري بيسكوف
أميركا وروسيا
الكرملين
