الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق.. مهلة 48 ساعة للاتفاق على مرشح الرئاسة

البرلمان العراقي (أرشيفية)
4 فبراير 2026 03:29

هدى جاسم (بغداد)

أمهل «الإطار التنسيقي» في العراق الحزبين الكرديين الرئيسين، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مدة 48 ساعة لحسم خلافاتهما المتعلقة بمرشحهما لمنصب رئاسة الجمهورية.
ورغم العُرف السياسي الذي يمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، لا يزال الانقسام قائماً بين الحزبين الرئيسين، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول الجلسة بمرشحين مختلفين من دون اتفاق مسبق. 
وهذا الانقسام، إلى جانب كثرة المرشحين، يجعل من الصعب حسم المنصب من الجولة الأولى التي تتطلب 220 صوتاً، وهو ما يرجح الذهاب إلى جولة ثانية داخل البرلمان في حال عدم التوصل إلى توافق.

