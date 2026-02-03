الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عون: نعمل على عدم استدراج لبنان لحرب جديدة

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
4 فبراير 2026 03:29

بيروت (وكالات)

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إنه يعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، موضحاً أن بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، أمران لا رجوع عنهما وتعمل الدولة على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية.
وأضاف في تصريحات أمام وفد «الجبهة السيادية»، أن عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، إن الحكومة لن تسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة، مشيراً إلى أن الدولة باتت تفرض سيطرتها على الجنوب للمرة الأولى منذ 1969. 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله خلال ندوة بالقمة العالمية للحكومات بدبي عن الرؤية الجديدة لمستقبل لبنان، وإن السيادة والإصلاح عاملان أساسيان لإنقاذ لبنان.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نواف سلام
لبنان
الرئيس اللبناني
القمة العالمية للحكومات
جوزيف عون
الإمارات
بيروت
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©