الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تعزز صمود نازحي شمال غزة

خلال توزيع طرود غذائية على سكان غزة (أرشيفية)
4 فبراير 2026 03:29

غزة (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تدخلاتها الإنسانية، في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالنازحين شمال قطاع غزة، وذلك لمساندة آلاف العائلات وتعزيز صمودها في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واستهدفت العملية منطقتي الشيخ رضوان والنصر، حيث جرى توزيع طرود غذائية على 7500 أسرة، ضمن جهود إغاثية متواصلة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من معاناة السكان المتضررين.
وفي وقت سابق، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً لذوي الهمم في قطاع غزة، حيث قدمت كسوة شتوية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كرامة ذوي الهمم والوقوف إلى جانبهم، تأكيداً على التزام العملية بترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والإنساني، ومواصلة جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجاً في القطاع.

