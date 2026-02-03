الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي في البيت الأبيض

ترامب وبيترو خلال اللقاء في البيت الأبيض
4 فبراير 2026 01:02

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض. 
وفي خطوة غير مألوفة، لم يدعُ ترامب وسائل الإعلام إلى المكتب البيضاوي خلال الاجتماع مع بيترو.
واكتفى البيت الأبيض بنشر صورتين للاجتماع عبر منصة "إكس"، فيما نشرت الرئاسة الكولومبية صوراً عدة، بينها صورة تظهر مصافحة بين الرئيسين.
وحضر الاجتماع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى وزيري الدفاع والخارجية في كولومبيا.
ولم ترد أي تفاصيل إلى الآن عن مضمون المحادثات.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع قليلة من تهديدات وجّهها ترامب إلى بيترو باحتمال تدخل عسكري أميركي في كولومبيا، كما حصل في فنزويلا عندما أطاحت واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقال الرئيس الأميركي للصحفيين، عشية اجتماعه مع نظيره الكولومبي: "لقد كان لطيفاً للغاية خلال الشهر أو الشهرين الماضيين"، مضيفاً: "لقد كان منتقداً قبل ذلك، لكن بطريقة ما، بعد الهجوم على فنزويلا، أصبح لطيفاً للغاية. أتطلع إلى رؤيته".
وتأتي هذه الزيارة قبيل الانتخابات الرئاسية الكولومبية المقررة في مايو المقبل، مع تصدّر المرشح اليساري إيفان سيبيدا استطلاعات الرأي لخلافة بيترو. 

المصدر: آ ف ب
غوستافو بيترو
رئيس كولومبيا
الرئيس الأميركي
كولومبيا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الرئيس الكولومبي
ترامب
