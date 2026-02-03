الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي
4 فبراير 2026 03:29

واشنطن (وكالات) 

أقر مجلس النواب الأميركي أمس، مشروع موازنة يضع حداً لأكثر من ثلاثة أيام من إغلاق حكومي شمل قسماً من الإدارة الفدرالية. وسيتيح ذلك إنهاء الإغلاق المستمر منذ السبت في شكل رسمي، على خلفية انقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل شرطة الهجرة، إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.
 وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حضّ الكونغرس على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق ينهي إغلاقاً حكومياً في الولايات المتحدة.
وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال «آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير، لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن».
وقال ترامب في منشوره «سنعمل معاً بحسن نية لمعالجة القضايا التي أُثيرت، لكن لا يمكننا أن نتحمّل إغلاقاً مطوّلاً آخر مدمّراً وعديم الجدوى، سيُلحق ضرراً بالغاً ببلدنا»، في إشارة إلى إغلاق استمر 43 يوماً الصيف الماضي.

