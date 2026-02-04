الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

16 قتيلاً بحادث سير في البرازيل

16 قتيلاً بحادث سير في البرازيل
4 فبراير 2026 07:54

قتل 16 شخصاً على الأقل في انقلاب حافلة تقل ركاباً عائدين من مهرجان في شمال شرق البرازيل، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.
ووقع الحادث عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل حوالي 60 شخصاً وانقلبت في منطقة ريفية تابعة لولاية ألاغواس.
وأعلنت حكومة منطقة ألاغواس في بيان لها، أن سبع نساء وخمسة رجال وأربعة أطفال لقوا مصرعهم في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.

وقال العقيد أندريه ماديرو الذي شارك في عملية الإنقاذ "انحرفت الحافلة عن الطريق عند منعطف وانقلبت وقذف بعض الأشخاص إلى الخارج".
أضاف في مؤتمر صحافي "بعضهم ظلوا محاصرين تحت الحافلة. كان حادثا سيئاً للغاية، بل وغير مألوف".
ونُقل الناجون، وبينهم طفل مصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفيات حيث لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية.
وأعلن حاكم ألاغواس باولو دانتاس الحداد لمدة ثلاثة أيام.

