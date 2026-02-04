الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يوقع على تشريع تمويل ينهي الإغلاق الحكومي

ترامب يوقع على تشريع تمويل ينهي الإغلاق الحكومي
4 فبراير 2026 07:51

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع تمويل الحكومة، منهياً بذلك الإغلاق الجزئي الذي بدأ خلال عطلة بداية الأسبوع. كان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على حزمة الميزانية في تصويت متقارب، بعد أن نالت بالفعل موافقة مجلس الشيوخ.

ويضمن إقرار هذه الحزمة تمويل غالبية أجهزة الحكومة حتى نهاية أيلول، باستثناء وزارة الأمن الداخلي، حيث تضمنت الحزمة تمويلاً انتقالياً مؤقتاً للوزارة كحل وسط. ومن المقرر أن ينتهي هذا التمويل يوم الجمعة المقبل. ودعا الرئيس إلى تحرك سريع يوم الاثنين، حيث كتب على منصة تروث سوشيال أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانوناً "على الفور" بمجرد تمريره عبر الكونجرس. ويعد هذا الإغلاق الحكومي، الذي استمر أربعة أيام، هو الثاني في الولاية الثانية لترامب، وهو أقصر بكثير من الإغلاق السابق الذي انتهى في نوفمبر بعد استمراره لـ 43 يوماً، مسجلا بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
تفشي الحصبة في الأميركيتين يدفع "باهو" لإطلاق إنذار وبائي
"قيصر الحدود" بإدارة ترامب يعلن سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة في مينيسوتا
المصدر: وكالات
ترامب
الإغلاق الحكومي
الولايات
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©