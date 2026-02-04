مطار فرانكفورت يلغي 100 رحلة بسبب هطول كثيف للثلوج

أعلنت شركة "فرابورت" الألمانية المشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، عن إلغاء نحو 100 رحلة، وذلك بسبب الهطول الكثيف للثلوج.



وشهد مطار فرانكفورت حالة من الشلل المؤقت في حركة الملاحة الجوية أمس نتيجة تراكم الثلوج على مدارج الإقلاع والهبوط. وصرح متحدث باسم المطار بأنه تم الانتهاء من إزالة الثلوج عن مدرجين، مدرج إقلاع ومدرج هبوط، مما سمح باستئناف حركة الطيران تدريجياً. ومع ذلك، أشار المتحدث إلى ضرورة التوقع باستمرار حدوث تأخيرات أخرى. ووجه المتحدث نداء للمسافرين للاستعلام في الوقت المناسب لدى شركات الطيران المعنية عن رحلاتهم، وإلى تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار نظراً للظروف الجوية في محيط فرانكفورت.