الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 24 فلسطينياً بتجدد القصف على غزة

آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
5 فبراير 2026 03:10

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، قصفه على غزة مخلفاً 24 قتيلاً وعشرات المصابين، فيما ألغت إسرائيل سفر الدفعة الثالثة من مرضى القطاع عبر معبر رفح البري. وقالت السلطات الصحية في القطاع في بيان صحفي: «إن أقسام الطوارئ استقبلت منذ ساعات الفجر 24 قتيلاً فلسطينياً بينهم أطفال ونساء إثر تجدد القصف الجوى والبري على منازل الفلسطينيين وخيام النازحين».
بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فى بيان مماثل: «إن القصف أدى إلى مقتل أحد المسعفين أثناء أداء واجبه الإنساني في محافظة خان يونس جنوبي القطاع».
وأفاد شهود عيان، بأن القصف استهدف أحياء التفاح والشجاعية والزيتون وأجبر عشرات العائلات على النزوح قسراً.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إنه «نفّذ ضربات دقيقة من الجو والبر، رداً على إطلاق نار على قواته أصاب ضابطاً بجروح خطيرة في شمال القطاع»، معتبراً أن «الحادث انتهاك لوقف إطلاق النار».
في غضون ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس: «إن إسرائيل ألغت سفر الدفعة الثالثة من مرضى قطاع غزة عبر معبر رفح البري».
وقال المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، رائد النمس، في تصريح صحفي: إن «الجهات المعنية أبلغت الجمعية بأن إسرائيل قررت إلغاء سفر الدفعة الثالثة من المرضى عبر معبر رفح». وأوضح أنه على مدى يومين من فتح معبر رفح البري تم سفر 21 مريضاً و55 مرافقاً.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة
الرئيس اللبناني: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة
حرب غزة
فلسطين
معبر رفح
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
رفح
غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©