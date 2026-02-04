الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الحكم بالمؤبد على منفّذ محاولة اغتيال ترامب

راين روث
4 فبراير 2026 23:38

قضت محكمة أميركية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على راين روث، الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ملعب الغولف الخاص به في ولاية فلوريدا، في سبتمبر 2024.
وأدانت هيئة محلفين في فلوريدا روث، البالغ من العمر 59 عاماً، بخمس تهم، بينها محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية.
وصدر بحقه الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما طلبت النيابة.
وقالت القاضية آيلين كانون إن "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، موضحة أنها تسعى إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلية" قد يرتكبها روث.
وكان روث، الذي حاول طعن نفسه بقلم بعد جلسة النطق بالحكم في سبتمبر الماضي، قد دفع ببراءته ودافع عن نفسه خلال المحاكمة، مؤكداً أنه لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترامب أو أي شخص آخر.

المصدر: وكالات
