الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تفشي الحصبة في الأميركيتين يدفع "باهو" لإطلاق إنذار وبائي

طفل مصاب بمرض الحصبة
5 فبراير 2026 08:14

أصدرت منظمة الصحة للبلدان الأميركية "باهو" يوم الأربعاء تنبيهاً وبائياً جديداً بعد ارتفاع حالات الحصبة في أنحاء الأميركيتين، مع تسجيل المكسيك لأعلى الأعداد.
ودعت المنظمة إلى حملات تطعيم عاجلة، مشيرة إلى أن 78% من الحالات الأخيرة كانت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم. ويأتي هذا التنبيه بعد فقدان كندا وضعها الخالي من الحصبة في نوفمبر الماضي، وهوانتكاسة قد تتبعها الولايات المتحدة والمكسيك قريباً.

وبينما طلبت الحكومتان تمديداً لمدة شهرين للسيطرة على تفشي المرض في بلديهما، فإن الوضع معقد بسبب انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير من منظمة الصحة العالمية، الجهة الأم لمنظمة باهو.

وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2026، أكدت منظمة باهو تسجيل 1031 حالة حصبة جديدة في سبع دول، أي زيادة مذهلة بمقدار 43 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم عدم تسجيل أي وفيات حتى الآن، يبقى التركيز مرتفعاً، حيث تتصدر المكسيك بـ740 حالة، تليها الولايات المتحدة بـ171 حالة، وكندا بـ67 حالة. 

أخبار ذات صلة
المصدر: وكالات
الحصبة
كندا
الولايات المتحدة الأميركية
المكسيك
آخر الأخبار
