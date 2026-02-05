الدولار يتعافى وسط ترقب قراري المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

تعافى الدولار في مستهل التداولات الآسيوية اليوم الخميس قبل قرارات الفائدة المرتقبة في وقت لاحق اليوم من كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين من المتوقع أن يبقيا على معدلات الفائدة دون تغيير.



وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.2 بالمئة إلى 96.671 بعد أن تداول بالقرب ​من أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق.

ووصل اليورو إلى 1.‌1800 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يثبت ​أسعار الفائدة.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر عند 1.3650 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع هو الآخر أن يثبت الفائدة.

ووصل الدولار إلى ⁠156.92 ين، مع دخول الحملة الانتخابية اليابانية مرحلتها النهائية قبل ⁠انتخابات الأحد.