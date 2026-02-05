الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن تدشن "دبلوماسية المعادن" بـ 11 اتفاقية وتمويلات تتجاوز 30 مليار دولار

واشنطن تدشن "دبلوماسية المعادن" بـ 11 اتفاقية وتمويلات تتجاوز 30 مليار دولار
5 فبراير 2026 22:53

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن توقيع 11 إطار تعاون ومذكرة تفاهم جديدة مع دول شريكة، بالتزامن مع إطلاق "منتدى المشاركة الجيواستراتيجية للموارد" (FORGE) لتنسيق السياسات الدولية، وذلك في ختام "الاجتماع الوزاري للمعادن الحيوية لعام 2026" الذي استضافته وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بهدف إعادة تشكيل السوق العالمية وتأمين سلاسل إمداد التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات.

 

وكشف بيان وزعته الإدارة الأميركية اليوم الخميس عن رصد حزمة تمويلات واستثمارات أميركية ضخمة تجاوزت 30 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، خُصصت لدعم مشاريع التعدين والتكرير والتصنيع داخل الولايات المتحدة وخارجها، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التوريد، وبناء شبكات لوجستية آمنة، وإنهاء هيمنة الأسواق المحدودة التي جعلت القطاع عرضة للتسييس والاضطرابات.

 

ووصف البيان هذه التحركات بأنها بداية لمرحلة جديدة من "الدبلوماسية الاقتصادية"، حيث شهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر مبادرات نوعية لضمان مرونة واستقرار سوق المعادن من المنبع إلى المصب، وتلبية متطلبات الاقتصاد العالمي المتغير.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
واشنطن
