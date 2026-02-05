الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المغرب.. إجلاء الآلاف في ظل هطول أمطار غزيرة وفيضانات

مركبة طوارئ تمر عبر مياه الفيضانات بينما يتم إجلاء السكان في قصر الكبير بالمغرب
5 فبراير 2026 23:02

قالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم إجلاء ما يربو على 140 ألف شخص من منازلهم شمال غربي البلاد حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من السدود الممتلئة إلى فيضانات. كما عطل الطقس العاصف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا. وذكر سكان ووسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من السدود المملوءة رفعت منسوب المياه في الأيام القليلة الماضية في أنهار مثل لوكوس، مما أدى إلى فيضانات في عدة بلدات، من بينها القصر الكبير. وحثت السلطات الأشخاص في المناطق المتضررة على المغادرة على الفور، ونشرت الجيش لإجلاء السكان من البلدات الأشد تضررا وإنشاء أماكن إيواء مؤقت. وذكرت الوزارة اليوم الخميس أنه تم إجلاء 143 ألفا و 164 شخصا. وتم إغلاق المدارس والجامعات. وذكر مسؤولون أنه تم إخلاء ما يصل إلى 85 % من القصر الكبير.

أخبار ذات صلة
جولة مينا للجولف تختتم «رباعية مصر» بنجاح كبير
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تُرسل 91.6 طن من المساعدات إلى متضرري فيضانات موزمبيق
المصدر: وكالات
المغرب
فيضانات
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
الرياضة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
اليوم 20:45
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©