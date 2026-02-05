المغرب.. إجلاء الآلاف في ظل هطول أمطار غزيرة وفيضانات

قالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم إجلاء ما يربو على 140 ألف شخص من منازلهم شمال غربي البلاد حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من السدود الممتلئة إلى فيضانات. كما عطل الطقس العاصف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا. وذكر سكان ووسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من السدود المملوءة رفعت منسوب المياه في الأيام القليلة الماضية في أنهار مثل لوكوس، مما أدى إلى فيضانات في عدة بلدات، من بينها القصر الكبير. وحثت السلطات الأشخاص في المناطق المتضررة على المغادرة على الفور، ونشرت الجيش لإجلاء السكان من البلدات الأشد تضررا وإنشاء أماكن إيواء مؤقت. وذكرت الوزارة اليوم الخميس أنه تم إجلاء 143 ألفا و 164 شخصا. وتم إغلاق المدارس والجامعات. وذكر مسؤولون أنه تم إخلاء ما يصل إلى 85 % من القصر الكبير.