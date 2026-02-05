الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مناشدة أممية بتوفير 400 مليون دولار مع تفاقم الأزمات الإنسانية

فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
6 فبراير 2026 02:16

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مساعدات الإمارات للسودان.. نموذج متقدّم في الدبلوماسية الإنسانية
مقتل عشرات الأطفال الأفغان بسبب ذخائر غير منفجرة وألغام في 2025

ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، للحصول على 400 مليون دولار من أجل الوفاء باحتياجات الوكالة المقدرة العام الجاري، موضّحاً أن خفض التمويل العام الماضي قد أضرَّ بأعمالها في 17 دولة بما في ذلك كولومبيا وميانمار وتشاد. 
واستعرض تورك احتياجات مكتبه بعدما خفضت الولايات المتحدة وبعض أهم المانحين التقليديين الآخرين في الغرب مخصصاتهم للمساعدة الإنسانية والكثير من المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة، محذراً من الضرر الذي يلحقه هذا على عملها في مختلف أنحاء العالم. 
وقال للدبلوماسيين: «هذا الخفض والاقتطاعات يفك وثاق كل منفذي الجرائم في مختلف أنحاء العالم، ويتركهم يفعلون ما يشاءون. وفي ظل تصاعد الأزمات، لا يمكننا تحمل تكلفة نظام حقوقي في أزمة». 
ويتلقى مكتبه الأموال من خلال ميزانية الأمم المتحدة المنتظمة ولكن يحصل على أغلب تمويله من خلال الإسهامات الطوعية من دول أعضاء. ويسعى المكتب للحصول على 400 مليون دولار من خلال التمويل الطوعي العام الجاري.
وخسرت المفوضية العام الماضي نحو 300 موظف من أصل 2000، واضطرت إلى وقف أو الحد من نشاطها في 17 دولة.

الأزمة الإنسانية
المفوض السامي لحقوق الإنسان
فولكر تورك
الأمم المتحدة
مفوضية حقوق الإنسان
آخر الأخبار
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
الرياضة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
اليوم 20:45
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©