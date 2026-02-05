«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: فتح معبر رفح خطوة مهمة تعزز جهود الإغاثة في غزة

عبدالله أبوضيف (غزة)

شدد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، على أن إعادة فتح معبر رفح تمثل خطوة بالغة الأهمية لا يمكن التقليل من شأنها، حتى وإن جاءت في إطار محدود من حيث عدد العابرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تبقى تطوراً إيجابياً إذا ما قورنت بفترات الإغلاق الطويلة التي عانى منها قطاع غزة.

وقال أبو خلف، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن آلاف الحالات الإنسانية لا تزال بحاجة ماسة إلى مغادرة غزة عبر معبر رفح، سواء من أجل لمّ شمل العائلات أو للحصول على العلاج الطبي، إذ يُعد المعبر المنفذ الأساسي للتعامل مع هذه الملفات، ومن بين هذه الحالات ما لا يقل عن 4 آلاف طفل يحتاجون إلى الإجلاء الطبي بشكل عاجل.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات يتمثل في أن المعبر لا يزال لا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية الضرورية يجب أن تكون فتحه أيضاً أمام الإمدادات الإغاثية والطبية.

وأكد أبو خلف أن السماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح من شأنه أن يعزز قدرة المؤسسات الإنسانية على توسيع استجابتها داخل القطاع، وتسريع الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة توفير الخدمات الأساسية للسكان.