الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: فتح معبر رفح خطوة مهمة تعزز جهود الإغاثة في غزة

شاحنات محملة بمساعدات إغاثية تنتظر الدخول إلى غزة عبر معبر رفح (رويترز)
6 فبراير 2026 02:16

عبدالله أبوضيف (غزة)

أخبار ذات صلة
"سفينة صقر الإنسانية" تصل إلى ميناء العريش حاملة مساعدات لغزة
عبدالله بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» على هامش القمة العالمية للحكومات

شدد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، على أن إعادة فتح معبر رفح تمثل خطوة بالغة الأهمية لا يمكن التقليل من شأنها، حتى وإن جاءت في إطار محدود من حيث عدد العابرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تبقى تطوراً إيجابياً إذا ما قورنت بفترات الإغلاق الطويلة التي عانى منها قطاع غزة.
وقال أبو خلف، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن آلاف الحالات الإنسانية لا تزال بحاجة ماسة إلى مغادرة غزة عبر معبر رفح، سواء من أجل لمّ شمل العائلات أو للحصول على العلاج الطبي، إذ يُعد المعبر المنفذ الأساسي للتعامل مع هذه الملفات، ومن بين هذه الحالات ما لا يقل عن 4 آلاف طفل يحتاجون إلى الإجلاء الطبي بشكل عاجل.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات يتمثل في أن المعبر لا يزال لا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية الضرورية يجب أن تكون فتحه أيضاً أمام الإمدادات الإغاثية والطبية. 
وأكد أبو خلف أن السماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح من شأنه أن يعزز قدرة المؤسسات الإنسانية على توسيع استجابتها داخل القطاع، وتسريع الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة توفير الخدمات الأساسية للسكان.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
اليونيسف
معبر رفح
مصر
معبر رفح الحدودي
آخر الأخبار
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
الرياضة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
اليوم 20:45
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©