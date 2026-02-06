السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العاصفة "ليوناردو" تضرب إسبانيا والبرتغال

العاصفة "ليوناردو" تضرب إسبانيا والبرتغال
6 فبراير 2026 08:21

لقي رجل حتفه بسبب ارتفاع مياه الفيضانات في البرتغال، بينما لا تزال فتاة مفقودة بعد أن جرفها نهر فائق الاتساع في إسبانيا، مع استمرار العاصفة ليوناردو في جلب المزيد من الأمطار الغزيرة والرياح يوم الخميس إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.

 

وفي منطقة الأندلس بجنوبي إسبانيا، تم إجلاء ما يقرب من 4 آلاف شخص من منازلهم بسبب العاصفة المستمرة، وظلت عشرات الطرق مغلقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية. ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلى مستوى تأهب في جنوبي إسبانيا، لكنها أضافت أنه من المتوقع وصول نظام عاصفة آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتعد ليوناردو العاصفة الأحدث في سلسلة من العواصف التي ضربت إسبانيا والبرتغال في الأسابيع الأخيرة.

أخبار ذات صلة
«بيت الحكمة» يبحث التعاون مع «الثقافة البرتغالية»
بعد "ليوناردو".. إسبانيا والبرتغال تستعدان لعاصفة جديدة

 وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً لقي حتفه ليل الأربعاء في جنوب البرتغال بعد أن غمرت مياه الفيضانات سيارته. وكانت مدينة ألكاسير دو سال الواقعة جنوبي البرتغال، على بعد حوالي 90 كيلومتراً من لشبونة، تكافح ارتفاع منسوب المياه من نهر سادو، حيث غمرت المياه مناطق وسط المدينة ووصلت مستوياتها إلى مترين في بعض الأماكن. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق في البرتغال في الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات
إسبانيا
البرتغال
عاصفة
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©