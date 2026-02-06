السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
قتلى جراء عاصفة استوائية في الفلبين

6 فبراير 2026 12:33

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن عاصفة استوائية تسببت في فيضانات وانهيار أرضي في جنوب الفلبين، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل ونزوح أكثر من 6 آلاف شخص وحصار السكان في منازلهم في قريتين غمرتهما الفيضانات.

وضربت العاصفة الاستوائية بينها، إقليم سوريجاو ديل سور الجنوبي الشرقي، قادمة من المحيط الهادئ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وكان آخر رصد لها ظهر اليوم الجمعة، قبالة إقليم بوهول وسط البلاد، مصحوبة برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 55 كيلومترا(34 ميلاً)، في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً (43 ميلاً) في الساعة، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية. 

المصدر: وكالات
الفلبين
عاصفة
