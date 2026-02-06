السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات القتلى والجرحى بتفجير في باكستان

سيارة إسعاف تنقل ضحايا الانفجار إلى مستشفى في إسلام آباد
6 فبراير 2026 16:31

قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 130 بجروح جراء تفجير انتحاري استهدف مسجدا في إسلام آباد عاصمة باكستان، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.
وأفاد مسؤول رفيع في الشرطة بأن الهجوم وقع بعيد صلاة الجمعة.
وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "ترتفع الحصيلة أكثر".
وقال مصدر أمني أيضا إن "المهاجم أوقف عند البوابة وفجّر نفسه".
ورأى مراسلون صحفيون عند مستشفى "المعهد الباكستاني للعلوم الطبية" نقل عدد من النساء والأطفال إلى المنشأة. وساعد مسعفون وأشخاص في نقل الضحايا من سيارات الإسعاف ومركبات أخرى.
وعلت صرخات أصدقاء وأقارب الجرحى لدى وصولهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة.
ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاعتداء، متعهّدا بالعثور على منفذيه وجلبهم إلى العدالة.

المصدر: آ ف ب
