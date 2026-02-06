السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو

محققون يغادرون مسرح محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف الذي تظهر صورته في الإطار
7 فبراير 2026 01:06

موسكو (وكالات)

أعلنت لجنة تحقيق روسية أمس، فتح قضية جنائية في محاولة اغتيال استهدفت نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال فلاديمير أليكسييف، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول في العاصمة موسكو.
وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو في تصريح رسمي إن «شخصاً مجهول الهوية أطلق رصاصات عدة على الجنرال داخل مبنى سكني يقع على طريق فولكولامسكو السريع قبل أن يفر من مكان الحادث، ما أدى إلى إصابته»، مشيرةً إلى نقله لأحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.
وأضافت أن «المحققين وخبراء الأدلة الجنائية يواصلون العمل في موقع الحادث، حيث يتم فحص تسجيلات كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان في إطار الجهود الرامية إلى تحديد هوية المتورطين».
وأوضحت أن «القضية الجنائية فتحت بموجب مواد تتعلق بالشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية».
ويشغل الجنرال أليكسييف، منصب النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وكان قد منح وسام «بطل روسيا» عام 2017.
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير حول تطورات التحقيق، مؤكداً أن «أجهزة الاستخبارات الروسية تتابع القضية».

