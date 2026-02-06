السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: المحادثات الثلاثية في أبوظبي «بناءة وستستمر»

جانب من الاجتماع الثلاثي الروسي الأوكراني الأميركي في أبوظبي (وام)
7 فبراير 2026 01:06

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الغابون تعزز حضور الإمارات في غرب إفريقيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلن الكرملين، أمس، أنّ المحادثات التي عُقدت هذا الأسبوع مع كييف في أبوظبي برعاية أميركية بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، كانت «بنّاءة»، مؤكداً أنّها ستستمر.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «تم إنجاز يومين من العمل البناء، ولكن الصعب للغاية في نفس الوقت».
وأضاف بيسكوف أن «العمل سوف يستمر، وناقش المفاوضون الروس والأميركيون المسألة في الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت وفود روسية وأوكرانية وأميركية يومين من المحادثات حول تسوية سلمية في أوكرانيا»، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أمس.
وأعلن الكرملين، أمس، أن مفاوضين روس وأميركيين بحثوا انتهاء صلاحية آخر اتفاق باق للحد من الأسلحة النووية بين البلدين، واتفقوا على ضرورة بدء محادثات جديدة للحد من التسلح بسرعة.

الكرملين
روسيا
أبوظبي
الإمارات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
بيسكوف
دميتري بيسكوف
أميركا
آخر الأخبار
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
الترفيه
«أيام الشارقة التراثية» تنطلق بالحمرية
اليوم 11:56
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
الرياضة
«غنتوت» يعود من مواجهة «الذئاب» في «ذهبية البولو» بالفوز الثمين
اليوم 11:55
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
الرياضة
عودة مذهلة تقود سيلتكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
اليوم 11:52
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
الأخبار العالمية
قتلى إثر انفجار بمصنع شركة للتكنولوجيا الحيوية شمال الصين
اليوم 11:51
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
علوم الدار
الإمارات تُرسِّخ مكانتها كمحور عالمي لسلاسل الإمداد وتدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©