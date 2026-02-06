الكرملين: المحادثات الثلاثية في أبوظبي «بناءة وستستمر»

موسكو (وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أنّ المحادثات التي عُقدت هذا الأسبوع مع كييف في أبوظبي برعاية أميركية بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، كانت «بنّاءة»، مؤكداً أنّها ستستمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «تم إنجاز يومين من العمل البناء، ولكن الصعب للغاية في نفس الوقت».

وأضاف بيسكوف أن «العمل سوف يستمر، وناقش المفاوضون الروس والأميركيون المسألة في الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت وفود روسية وأوكرانية وأميركية يومين من المحادثات حول تسوية سلمية في أوكرانيا»، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أمس.

وأعلن الكرملين، أمس، أن مفاوضين روس وأميركيين بحثوا انتهاء صلاحية آخر اتفاق باق للحد من الأسلحة النووية بين البلدين، واتفقوا على ضرورة بدء محادثات جديدة للحد من التسلح بسرعة.