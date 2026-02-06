الجيش الباكستاني يعلن مقتل 24 مسلحاً في «خيبر بختونخوا»

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 24 مسلحاً في عمليتين أمنيتين بإقليم «خيبر بختونخوا».

وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش، في بيان، أن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة «أوراكزاي» القبلية بالإقليم الواقع شمالي باكستان بناء على معلومات بوجود مسلحين فيها.

وأوضح البيان أن قوات الأمن تمكنت خلال العملية من تحديد موقع المسلحين، وقتل 14 منهم بعد تبادل كثيف لإطلاق النار معهم.

وأضاف أن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية أخرى في منطقة «خيبر» القبلية بالإقليم نفسه، أسفرت عن قتل 10 مسلحين آخرين، مؤكداً استمرار عمليات التمشيط للقضاء على أي مسلحين آخرين في المنطقة.

من جهته، أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف في بيانين منفصلين بقوات الأمن لنجاحها في تنفيذ العمليتين بإقليم «خيبر بختونخوا»، وأثنيا على جهود الضباط والجنود في مكافحة الإرهاب.