الأخبار العالمية

بعد "ليوناردو".. إسبانيا والبرتغال تستعدان لعاصفة جديدة

مياه الأمطار تغزو قرية "غرازاليما" في إسبانيا بعد العاصفة "ليوناردو"
6 فبراير 2026 22:02

واصلت العاصفة "ليوناردو"، اليوم الجمعة، ضرب شبه الجزيرة الأيبيرية متسببةً بفيضانات، بينما تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في إسبانيا والبرتغال فيما يتوقع وصول  عاصفة أخرى، "مارتا"، غدا السبت.
في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، اضطر نحو 7000 شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب العواصف المتتالية، من بينهم حوالي 1500 شخص صدرت لهم أوامر إخلاء قرية "غرازاليما" الجبلية، حيث حذر خوان مانويل مورينو، رئيس منطقة الأندلس، من أن طبقات المياه الجوفية "ممتلئة عن آخرها" ومعرضة لخطر الانهيار.
وقال مورينو "إنها تمطر على أرض مشبعة بالمياه بالفعل. الأرض غير قادرة على التصريف. نحث على توخي الحذر الشديد. لم ينتهِ الأمر بعد".
وأعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على جثة على بُعد 1000 متر من المكان الذي اختفت فيه امرأة يوم الأربعاء بعد سقوطها في نهر بمقاطعة مالقة أثناء محاولتها إنقاذ كلبها.
وأوضحت الشرطة أنها لم تتعرف على هوية الجثة بعد، لكنها تعتقد أنها تعود للمرأة البالغة من العمر 45 عامًا. ومن المتوقع وصول عاصفة أخرى، "مارتا"، غدا السبت، حيث ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أنها ستجلب المزيد من الأمطار والرياح العاتية، بما في ذلك المناطق التي أغرقتها العاصفة "ليوناردو" بالفعل.
ومن المتوقع أن تؤثر "مارتا" على البرتغال أيضًا.
ويُثير نهر الوادي الكبير في جنوب إسبانيا، الذي يمر عبر قرطبة وإشبيلية ويصب في النهاية في المحيط الأطلسي، قلقًا بالغًا، وقد ارتفعت مستويات المياه فيه بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
وحذرت السلطات المحلية من أن هطول المزيد من الأمطار، السبت، قد يُعرّض المزيد من المنازل للخطر في قرطبة.
في البرتغال، غمرت المياه أجزاءً من مدينة "ألكاسير دو سال" بعد فيضان نهر "سادو"، مما أجبر السكان على مغادرة المدينة الواقعة على بُعد 90 كيلومترًا جنوب العاصمة لشبونة.
وصدرت تحذيرات أيضاً لبعض المناطق بسبب ارتفاع منسوب المياه. 

