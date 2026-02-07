سبيس إكس تؤجل المريخ وتسرع خطواتها نحو القمر

أفادت شركة «سبيس إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، المستثمرين يوم الجمعة بأنها ستمنح الأولوية للوصول إلى القمر أولا، على أن تسعى لاحقا إلى تنفيذ رحلة إلى المريخ.

وأوضح التقرير أن الشركة تستهدف مارس 2027 موعدا لهبوط غير مأهول على سطح القمر، من دون إرسال رواد فضاء على متن المركبة.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة «سبيس إكس» على الاستحواذ على شركة إكس إيه آي«xAI» في صفقة وصفت بالقياسية، تدمج بين شركة الصواريخ والأقمار الصناعية وشركة الذكاء الاصطناعي المطورة لروبوت الدردشة جروك. وتقدر قيمة «سبيس إكس» بنحو تريليون دولار، بينما تبلغ قيمة شركة الذكاء الاصطناعي نحو 250 مليار دولار.

وكان ماسك قد أعلن العام الماضي أنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026.

وتعمل الشركة حاليا على تطوير صاروخ ستارشيب من الجيل التالي، وهو صاروخ ضخم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومصمم ليكون قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل، وليخدم مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك الرحلات إلى القمر والمريخ.

وتواجه الولايات المتحدة خلال هذا العقد منافسة متزايدة من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم تطأ قدم إنسان سطحه منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأميركي عام 1972.