الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الصين تطرح طائرة مستقبلية كهربائية

الصين تطرح طائرة مستقبلية كهربائية
7 فبراير 2026 09:13

أكملت طائرة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي، طورتها الأكاديمية التاسعة التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، رحلتها التجريبية الأولى يوم أمس في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وتجمع الطائرة بين خصائص المركبات الجوية وتصميمات السيارات، ما يسمح لها بالتحول بسلاسة بين السفر البري والجوي لتلبية احتياجات النقل المتنوعة.

وتتألف الطائرة من جناحين وكابينة وهيكل رئيسي، وتضم مكونين أساسيين: وحدة محمولة جواً ووحدة للسير على الطرق. وتمكّن هذه التصميمات الطائرة من نقل راكبين بسرعة تصل إلى 150 كم/س على ارتفاع أقل من 3000 متر، كما يسمح هيكلها الكهربائي الذكي بالسير لمسافة تتجاوز 300 كم.

وأكد المطورون أن الطائرة الكهربائية العمودية يمكن استخدامها في مجالات متعددة تشمل النقل، والخدمات اللوجستية، ودعم عمليات الطوارئ.

المصدر: وام
الصين
الطيران
