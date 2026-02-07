الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
رئيس البرلمان الفنزويلي يتعهد بالإفراج عن السجناء السياسيين

جانب من لقاء خورخي رودريغيز بعائلات السجناء (وكالات)
7 فبراير 2026 09:42

تعهّد رئيس البرلمان الفنزويلي، أمس الجمعة، بالإسراع في الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين في البلاد، خلال لقائه بأقاربهم.
وقال خورخي رودريغيز لعائلات السجناء خارج مركز الاحتجاز «زونا 7» في العاصمة كراكاس: «بحلول يوم الجمعة 13 فبراير على أقصى تقدير، سيكونون جميعاً أحراراً».

وتُقدّر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين المتبقين بنحو 700 شخص.

وجاء اللقاء بعد موافقة أعضاء البرلمان مبدئياً على مشروع عفو يشمل الجرائم التي استخدمت لملاحقة المعارضين خلال 27 عاماً.

واقترحت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز مشروع القانون، معتبرة إياه خطوة فارقة نحو المصالحة، وذلك بعد شهر من غارة أميركية خاطفة أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله للمحاكمة في نيويورك.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد مشروع القانون نهائياً يوم الثلاثاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فنزويلا
أميركا
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
نيكولاس مادورو
كاراكاس
